«В голове не укладывается!» Ветеран Dota 2 поздравил россиян с победой на ЧМ
Ярослав Кузнецов рассказал НСН, что на турнире команду Team Spirit считали андердогами, которые дальше условного восьмого места пробиться не смогут.
Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10. В финале турнира клуб Team Spirit обыграл основных его фаворитов – команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2. Киберспортивная команда заработала за турнир более 18 миллионов долларов призовых.
Оценить масштаб триумфа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» помог киберспортсмен, ветеран Dota 2 Ярослав Кузнецов.
«Это великая победа, потому что команде из России ни разу не удавалось выиграть на столь большом турнире. Была победа у украинского коллектива десять лет назад. Одним словом, это очень хорошие новости для развития киберспорта у нас в стране. Все сейчас начнут об этого гораздо больше говорить и писать», - отметил Кузнецов.
Рассуждая о судьбе столь внушительного денежного приза, собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что та сумма, которую получат игроки, будет напрямую зависеть от контракта команды.
«Я не видел контракта Team Spirit, но в среднем у команд распределение что-то типа 85/15 или 80/20. Где 85 или 80 – это игроки, а 15 или 20 – это команда. Так обычно делают. Какой-то процент забирает себе команда. Так сказать, за помощь в достижении успеха», - заявил киберспортсмен.
К слову, судя по сообщениям СМИ, на победу команду из России мало кто ставил. И сейчас все любители киберспорта задаются только вопросом о том, как Team Spirit удалось выиграть чемпионат мира по Dota 2. Ярослав Кузнецов рассказал о примерной расстановке сил на турнире.
«Не то, чтобы эта команда была главным аутсайдером на турнире. Нет, они к ним не относились. Но это такие андердоги, которых дальше, чем на условное восьмое место, вряд ли кто-то рискнул бы поставить. Увидеть их в гранд-финале, а тем более победителями – это невероятно. До сих пор у людей не укладывается в голове. Но, так бывает. Это спорт. Бывает, что команда, на которую никто не ставил, выстреливает так, что гремит на весь свет», - отметил ветеран Dota 2.
Говоря о поддержке и развитии киберспорта в России, эксперт отметил, что он, скорее, является коммерческой историей и его можно сравнить с профессиональным боксом.
«Там не федерации рулят. Просто есть звезды и все хотят, чтобы они выступали у них на турнире. И очень много денег за всё платят. И государство, и всякие федерации практически никакого влияния на это не имеет. Поэтому, это, в принципе, коммерческая история. Да, в России есть федерация киберспорта. Он признан у нас официальным видом спорта. Но турниры, которые проводит федерация, чемпионаты России и так далее, не идёт ни в какое сравнение с тем турниром, который выиграли Team Spirit. И призовые на том турнире, который они выиграли, наверное, в тысячу раз больше, чем на чемпионате России. Может, даже и больше. Честно говоря, не считал. Но это просто, как факт. Надеюсь, что сама эта победа даст дополнительный толчок для развития киберспорта. Может быть, гораздо больше людей обратят внимание. Но, хочу сказать, что у нас киберспорт, в принципе, развит неплохо. У нас много команд, много игроков. Есть хорошая поддержка от известных брендов. А теперь будет ещё лучше», - заключил Кузнецов.
Тeam Spirit впервые принимала участие в The International, и стала первой российской командой, победившей на турнире, который проводится ежегодно, начиная с 2011 года. Нынешний розыгрыш The International состоялся в Бухаресте после двухлетней паузы, связанной с пандемией коронавируса. Его участниками стали 18 команд со всего мира, в том числе две из России.
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