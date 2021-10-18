«В голове не укладывается!» Ветеран Dota 2 поздравил россиян с победой на ЧМ

Российская команда впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 – The International 10. В финале турнира клуб Team Spirit обыграл основных его фаворитов – команду из Китая PSG.LGD со счетом 3:2. Киберспортивная команда заработала за турнир более 18 миллионов долларов призовых.

Оценить масштаб триумфа в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» помог киберспортсмен, ветеран Dota 2 Ярослав Кузнецов.

«Это великая победа, потому что команде из России ни разу не удавалось выиграть на столь большом турнире. Была победа у украинского коллектива десять лет назад. Одним словом, это очень хорошие новости для развития киберспорта у нас в стране. Все сейчас начнут об этого гораздо больше говорить и писать», - отметил Кузнецов.

Рассуждая о судьбе столь внушительного денежного приза, собеседник «Радиоточки НСН» заявил, что та сумма, которую получат игроки, будет напрямую зависеть от контракта команды.

«Я не видел контракта Team Spirit, но в среднем у команд распределение что-то типа 85/15 или 80/20. Где 85 или 80 – это игроки, а 15 или 20 – это команда. Так обычно делают. Какой-то процент забирает себе команда. Так сказать, за помощь в достижении успеха», - заявил киберспортсмен.

К слову, судя по сообщениям СМИ, на победу команду из России мало кто ставил. И сейчас все любители киберспорта задаются только вопросом о том, как Team Spirit удалось выиграть чемпионат мира по Dota 2. Ярослав Кузнецов рассказал о примерной расстановке сил на турнире.

«Не то, чтобы эта команда была главным аутсайдером на турнире. Нет, они к ним не относились. Но это такие андердоги, которых дальше, чем на условное восьмое место, вряд ли кто-то рискнул бы поставить. Увидеть их в гранд-финале, а тем более победителями – это невероятно. До сих пор у людей не укладывается в голове. Но, так бывает. Это спорт. Бывает, что команда, на которую никто не ставил, выстреливает так, что гремит на весь свет», - отметил ветеран Dota 2.