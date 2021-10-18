Путин поздравил российских киберспортсменов с победой на чемпионате мира
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму участникам российской киберспортивной команды Team Spirit, которые выиграли чемпионат мира по Dota-2, сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства отметил, что российские киберспортсмены продемонстрировали «яркие лидерские качества и сплочённость».
«В самый ответственный момент вы смогли перехватить инициативу... На деле доказали, что наши киберспортсмены способны покорить любые вершины», - подчеркнул российский лидер.
Также Путин пожелал команде Team Spirit новых успехов.
Ранее российская команда Team Spirit впервые в истории выиграла чемпионат мира по Dota 2 - The International 10.
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