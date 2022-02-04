Подтвержден состав российских фигуристов на командный турнир ОИ
Федерация фигурного катания на коньках России подтвердила состав российской сборной на командный турнир зимней Олимпиады в Пекине, сообщает «РЕН ТВ».
По правилам командного турнира Игр, участники конкретных видов будут подтверждаться сборными вечером накануне соревнований.
4 февраля будет объявлено, кто представит сборную РФ в короткой программе в женском одиночном катании, которая пройдет 6 февраля.
Ранее сообщалось, что одиночники Марк Кондратюк и Камила Валиева, пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступят за российскую сборную по фигурному катанию в короткой программе олимпийского командного турнира.
Россия входит в список фаворитов зимней Олимпиады, однако делать прогнозы по количеству медалей в разных направлениях сложно, отметил историк спорта Александр Любимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Уже завтра, 4 февраля, в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских игр.
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