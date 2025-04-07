BadComedian опроверг утверждения о своем влиянии на создание сериала «Актерище»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с «Газетой.Ru» опроверг слухи о своем влиянии на создание сериала «Актерище».

Он заявил, что не консультировал создателей сериала и не имел никакого отношения к его созданию. Баженов также сообщил, что узнал об этих слухах из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах, добавив, что не следил за сериалом и не смотрел его.

BadComedian объяснил, почему не «слышит» себя в дубляже

Он отметил, что, возможно, ознакомится с ним в будущем, когда тот будет доступен.

Ранее режиссер сериала Дмитрий Невзоров рассказал, что идея сериала была вдохновлена конфликтом между Сариком Андреасяном и BadComedian. По словам Невзорова, его соавтор Никита Лундин предложил создать сюжет о противостоянии блогера-кинокритика и известного актера, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: https://vk.com/evgencomedian
ТЕГИ:СериалBadComedian

Горячие новости

Все новости

партнеры