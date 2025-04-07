BadComedian опроверг утверждения о своем влиянии на создание сериала «Актерище»
Блогер BadComedian (Евгений Баженов) в беседе с «Газетой.Ru» опроверг слухи о своем влиянии на создание сериала «Актерище».
Он заявил, что не консультировал создателей сериала и не имел никакого отношения к его созданию. Баженов также сообщил, что узнал об этих слухах из СМИ и обсуждений в Telegram-каналах, добавив, что не следил за сериалом и не смотрел его.
Он отметил, что, возможно, ознакомится с ним в будущем, когда тот будет доступен.
Ранее режиссер сериала Дмитрий Невзоров рассказал, что идея сериала была вдохновлена конфликтом между Сариком Андреасяном и BadComedian. По словам Невзорова, его соавтор Никита Лундин предложил создать сюжет о противостоянии блогера-кинокритика и известного актера, передает «Радиоточка НСН».
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