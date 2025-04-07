BadComedian опроверг утверждения о своем влиянии на создание сериала «Актерище»

Он отметил, что, возможно, ознакомится с ним в будущем, когда тот будет доступен.

Ранее режиссер сериала Дмитрий Невзоров рассказал, что идея сериала была вдохновлена конфликтом между Сариком Андреасяном и BadComedian. По словам Невзорова, его соавтор Никита Лундин предложил создать сюжет о противостоянии блогера-кинокритика и известного актера, передает «Радиоточка НСН».

