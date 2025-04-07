Роберт де Ниро удостоится почетной Золотой пальмовой ветви Канн

Американский актер и режиссер Роберт де Ниро станет обладателем почетной Золотой пальмовой ветви 78-го Каннского кинофестиваля за вклад в мировое кино. Об этом сообщили организаторы смотра.

Церемония вручения награды состоится 13 мая на открытии фестиваля в Каннах. В оргкомитете напомнили, что 14 лет назад де Ниро уже занимал пост председателя жюри фестиваля — в 2011 году.

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За свою многолетнюю карьеру 81-летний актер снялся более чем в 140 фильмах. Наиболее известными работами де Ниро считаются роли в фильмах «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Таксист», «Славные парни» и «Казино» Мартина Скорсезе, а также «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Актер является обладателем двух премий «Оскар» и двух «Золотых глобусов».

Программу конкурсных показов предстоящего фестиваля планируется объявить 10 апреля. Форум традиционно пройдет на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости /Екатерина Чеснокова
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