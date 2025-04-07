Роберт де Ниро удостоится почетной Золотой пальмовой ветви Канн

За свою многолетнюю карьеру 81-летний актер снялся более чем в 140 фильмах. Наиболее известными работами де Ниро считаются роли в фильмах «Крестный отец 2» Фрэнсиса Форда Копполы, «Таксист», «Славные парни» и «Казино» Мартина Скорсезе, а также «Однажды в Америке» Серджио Леоне. Актер является обладателем двух премий «Оскар» и двух «Золотых глобусов».

Программу конкурсных показов предстоящего фестиваля планируется объявить 10 апреля. Форум традиционно пройдет на Лазурном берегу Франции с 13 по 24 мая 2025 года, передает «Радиоточка НСН».

