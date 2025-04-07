В Госдуме заявили, что цены на нефть не повлияют на проведение СВО

Проведение специальной военной операции (СВО) не связано с уровнем цен на нефть. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко.

По его словам, хотя антироссийские санкции и ограничения действительно влияют на цены на нефть, сама операция не зависит от этих колебаний.

Савченко подчеркнул, что необходимо усилить внимание на диверсификации экономики, развитии машиностроения и других отраслей, которые не подвержены рыночным колебаниям. Он отметил, что такие меры помогут снизить зависимость от волатильности цен на нефть.