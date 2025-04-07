Названы основные причины громких хлопков в выхлопной системе автомобилей

Причины громких хлопков в районе выхлопной системы автомобилей могут крыться в различных неисправностях, связанных с зажиганием и выпуском. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

Он отметил, что одной из основных причин является некорректная настройка углов опережения зажигания. В этом случае топливовоздушная смесь воспламеняется не в нужный момент, что приводит к резким хлопкам. Еще одной возможной причиной являются высоковольтные провода, перепутанные в системе зажигания. В таком случае искра появляется не вовремя, что вызывает попадание несгоревшего топлива в выхлопную систему, где оно взрывается.

Первые ГОСТы для беспилотных автомобилей примут в России до конца текущего года

Также эксперты выделяют неисправности выхлопной системы, такие как подсос воздуха, который нарушает нормальное движение выхлопных газов и приводит к хлопкам. Проблемы с регулировкой фаз газораспределения, когда клапаны открываются и закрываются с нарушением, также могут вызвать «выстрелы», так как часть топливовоздушной смеси не сгорает в цилиндрах и попадает в выпускную систему.

Бовт добавил, что причиной громких звуков может быть и засоренный фильтр или неисправный бензонасос. В таких случаях топливо поступает в цилиндры неравномерно, что также приводит к хлопкам в выхлопной систем, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Автомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры