Названы основные причины громких хлопков в выхлопной системе автомобилей

Причины громких хлопков в районе выхлопной системы автомобилей могут крыться в различных неисправностях, связанных с зажиганием и выпуском. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил руководитель автосервиса Fit Service Артем Бовт.

Он отметил, что одной из основных причин является некорректная настройка углов опережения зажигания. В этом случае топливовоздушная смесь воспламеняется не в нужный момент, что приводит к резким хлопкам. Еще одной возможной причиной являются высоковольтные провода, перепутанные в системе зажигания. В таком случае искра появляется не вовремя, что вызывает попадание несгоревшего топлива в выхлопную систему, где оно взрывается.