Медведев обыграл Хачанова в первом матче турнира в Монте-Карло
Даниил Медведев одержал победу над соотечественником Кареном Хачановым в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, призовой фонд которого превышает 6 млн евро. Матч завершился со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
В следующем раунде Медведев встретится с 39-й ракеткой мира Александром Мюллером. Этот матч будет для россиянина вторым в карьере против француза, с которым он ранее одержал победу на турнире ATP.
Победа над Хачановым стала для Медведева седьмой из девяти в их очных встречах. На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP, в то время как Хачанов находится на 25-й позиции.
Турнир в Монте-Карло предоставляет победителю 1000 очков и более 940 тыс. евро призовых. В 2023 году на этом турнире победу одержал Андрей Рублев. В этом году Рублев начнет участие со второго круга, где его соперником станет француз Гаэль Монфис (44-й номер в рейтинге), передает «Радиоточка НСН».
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