Медведев обыграл Хачанова в первом матче турнира в Монте-Карло

Победа над Хачановым стала для Медведева седьмой из девяти в их очных встречах. На данный момент Медведев занимает 11-е место в мировом рейтинге ATP, в то время как Хачанов находится на 25-й позиции.

Турнир в Монте-Карло предоставляет победителю 1000 очков и более 940 тыс. евро призовых. В 2023 году на этом турнире победу одержал Андрей Рублев. В этом году Рублев начнет участие со второго круга, где его соперником станет француз Гаэль Монфис (44-й номер в рейтинге), передает «Радиоточка НСН».

