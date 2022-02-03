Песков пояснил, как Путин будет следить за выступлениями россиян на Олимпиаде

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет достаточного количества времени, чтобы следить за ходом Олимпиады в Пекине по телевизору, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в этой связи глава государства будет получать дайджесты с результатами выступлений российских олимпийцев.

«Мы получаем из Олимпийского комитета, из Минспорта дайджесты ежедневные по Олимпиаде - и по состоянию здоровья нашей команды, и по тому когда и какие матчи, когда и какие игры и так далее», - пояснил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в последнее время активизировались попытки политизировать спорт, что «в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПекинОлимпийские ИгрыДмитрий ПесковВладимир Путин
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