Умер барабанщик группы Blondie Клем Берк

Барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила сама группа.

Музыканты уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Берк боролся в последние годы. Коллектив выразил соболезнования родным и близким музыканта, назвав его смерть тяжелой утратой для группы.