Умер барабанщик группы Blondie Клем Берк

Клем Берк родился 24 ноября 1954 года и присоединился к Blondie в 1975 году, вскоре после основания коллектива в Нью-Йорке вокалисткой Дебби Харри и гитаристом Крисом Стейном. Музыкант оставался участником группы на протяжении всей ее истории — как до распада в 1982 году, так и после воссоединения в 1997-м.

Blondie приобрели мировую известность благодаря таким хитам, как Call Me, Maria, One Way or Another и Heart of Glass, передает «Радиоточка НСН».