Умер барабанщик группы Blondie Клем Берк

Барабанщик американской рок-группы Blondie Клем Берк скончался на 71-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщила сама группа.

Музыканты уточнили, что причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым Берк боролся в последние годы. Коллектив выразил соболезнования родным и близким музыканта, назвав его смерть тяжелой утратой для группы.

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Клем Берк родился 24 ноября 1954 года и присоединился к Blondie в 1975 году, вскоре после основания коллектива в Нью-Йорке вокалисткой Дебби Харри и гитаристом Крисом Стейном. Музыкант оставался участником группы на протяжении всей ее истории — как до распада в 1982 году, так и после воссоединения в 1997-м.

Blondie приобрели мировую известность благодаря таким хитам, как Call Me, Maria, One Way or Another и Heart of Glass, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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