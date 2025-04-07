Продюсера Петрухина приговорили к четырем годам колонии за взяточничество
Продюсер и режиссер Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве. Суд установил, что Петрухин пытался сыграть роль посредника в получении взятки.
Петрухин стал известен благодаря своей работе над фильмом «Вий», который был выпущен в 2014 году. Также он был продюсером второй части фильма «Тайна печати драконов», по которому в 2020 году был подан иск от Фонда кино на сумму 222 миллиона рублей.
Помимо этого, Петрухин столкнулся с проблемами по третьей части франшизы «Путешествие в Индию» («Вий-3»), выход которой был задержан, что привело к иску на сумму около 100 миллионов рублей.
Решение суда по делу Петрухина вступило в силу, и продюсер будет отбывать наказание в колонии, передает «Радиоточка НСН».
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