Продюсера Петрухина приговорили к четырем годам колонии за взяточничество

Продюсер и режиссер Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии по обвинению в покушении на посредничество во взяточничестве. Суд установил, что Петрухин пытался сыграть роль посредника в получении взятки.

Петрухин стал известен благодаря своей работе над фильмом «Вий», который был выпущен в 2014 году. Также он был продюсером второй части фильма «Тайна печати драконов», по которому в 2020 году был подан иск от Фонда кино на сумму 222 миллиона рублей.