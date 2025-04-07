Правительство Сербии возглавит врач-эндокринолог Джуро Мацут

Врач-эндокринолог Джуро Мацут, выдвинутый на пост премьер-министра Сербии, получит поддержку большинства в парламенте, что позволит сформировать новое правительство. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он отметил, что выбор Мацута, который не связан с политическими партиями, направлен на создание беспартийного кабинета, что, по мнению властей, должно помочь снизить напряженность в стране. Однако Станоевич считает, что оппозиционные протесты не прекратятся.

Парламент Сербии принял отставку премьер-министра

Мацут был выдвинут президентом Сербии Александром Вучичем. Он подчеркнул его профессиональные и личные качества, подходящие для должности премьера. Вучич выразил уверенность, что Мацут сможет внести изменения в общественную жизнь и помочь снизить напряженность в стране.

Мацут родился в 1963 году и является выпускником Белградского медицинского факультета, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
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