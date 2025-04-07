Правительство Сербии возглавит врач-эндокринолог Джуро Мацут

Врач-эндокринолог Джуро Мацут, выдвинутый на пост премьер-министра Сербии, получит поддержку большинства в парламенте, что позволит сформировать новое правительство. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил глава комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Он отметил, что выбор Мацута, который не связан с политическими партиями, направлен на создание беспартийного кабинета, что, по мнению властей, должно помочь снизить напряженность в стране. Однако Станоевич считает, что оппозиционные протесты не прекратятся.