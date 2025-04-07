Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за успешную операцию по задержанию крупной партии взрывчатки, которая пыталась попасть в Россию через территорию Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Инцидент произошел 2 апреля, когда белорусская таможня на польско-белорусской границе пресекла попытку ввоза 580 килограммов мощного взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США.

Задержанный в Белоруссии водитель авто заявил, что не знал о грузе с взрывчаткой

Водитель микроавтобуса с молдавскими номерами, следовавшего из Литвы в Россию, был задержан. Он заявил, что не знал о содержимом своего транспортного средства, утверждая, что стал жертвой манипуляций.

Экспертиза показала, что изъятое вещество является бризантным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом, способным вызывать разрушительные взрывы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Смирнов
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