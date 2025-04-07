Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе

Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за успешную операцию по задержанию крупной партии взрывчатки, которая пыталась попасть в Россию через территорию Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.

Инцидент произошел 2 апреля, когда белорусская таможня на польско-белорусской границе пресекла попытку ввоза 580 килограммов мощного взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США.