Путин поблагодарил Лукашенко за задержание партии взрывчатки на границе
Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко за успешную операцию по задержанию крупной партии взрывчатки, которая пыталась попасть в Россию через территорию Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе белорусского президента.
Инцидент произошел 2 апреля, когда белорусская таможня на польско-белорусской границе пресекла попытку ввоза 580 килограммов мощного взрывчатого вещества, предположительно произведенного в США.
Водитель микроавтобуса с молдавскими номерами, следовавшего из Литвы в Россию, был задержан. Он заявил, что не знал о содержимом своего транспортного средства, утверждая, что стал жертвой манипуляций.
Экспертиза показала, что изъятое вещество является бризантным взрывчатым веществом пентаэритриттетранитратом, способным вызывать разрушительные взрывы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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