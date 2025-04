Овечки на голы: Для спокойного сна россиян выпустили аудиокнигу

Россиянам предложили вместо привычных овечек перед сном можно посчитать голы великого хоккеиста, послушав аудиокнигу «Все шайбы Овечкина».

Аудиокнига, выпущенная сервисом Яндекс Книги, представляет собой счет каждого из 895 голов Александра Овечкина. Фанаты, которые долгие месяцы следили за каждой шайбой хоккеиста, наконец могут уснуть без стресса под счет победных голов. Книгу озвучил актер дубляжа Александр Хошабаев, известный по ролям в видеоиграх The Last of Us, Call of Duty, FIFA и по озвучиванию аудиоверсий произведений классиков мировой литературы.