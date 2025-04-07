Овечки на голы: Для спокойного сна россиян выпустили аудиокнигу

Спрос на классические бумажные книги не отстает от аудиокниг. Согласно аналитике сети книжных магазинов «Читай-город», продажи книги Игоря Рабинера «Александр Овечкин. Иллюстрированная биография» в первую неделю апреля выросли в три раза по сравнению с первой неделей марта. Если месяц назад биография звезды НХЛ занимала 16-е место в рейтинге продаж биографий спортсменов, то теперь она уверенно вышла на первую строчку.

Шестого марта 2025 года Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и побив рекорд Уэйна Гретцки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

