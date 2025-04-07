Овечки на голы: Для спокойного сна россиян выпустили аудиокнигу

Россиянам предложили вместо привычных овечек перед сном можно посчитать голы великого хоккеиста, послушав аудиокнигу «Все шайбы Овечкина».

Аудиокнига, выпущенная сервисом Яндекс Книги, представляет собой счет каждого из 895 голов Александра Овечкина. Фанаты, которые долгие месяцы следили за каждой шайбой хоккеиста, наконец могут уснуть без стресса под счет победных голов. Книгу озвучил актер дубляжа Александр Хошабаев, известный по ролям в видеоиграх The Last of Us, Call of Duty, FIFA и по озвучиванию аудиоверсий произведений классиков мировой литературы.

Назван хоккеист, способный побить рекорд Овечкина в НХЛ

Спрос на классические бумажные книги не отстает от аудиокниг. Согласно аналитике сети книжных магазинов «Читай-город», продажи книги Игоря Рабинера «Александр Овечкин. Иллюстрированная биография» в первую неделю апреля выросли в три раза по сравнению с первой неделей марта. Если месяц назад биография звезды НХЛ занимала 16-е место в рейтинге продаж биографий спортсменов, то теперь она уверенно вышла на первую строчку.

Шестого марта 2025 года Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив 895-й гол в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» и побив рекорд Уэйна Гретцки, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба сервиса Яндекс Книги
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