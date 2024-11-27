Подкуп судей и 36 млн: Самарский губернатор «взорвал» футбол «Чистым спортом» без фактов
Пока спортивное сообщество бурно обсуждает заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о долге ФК «Крылья Советов» в 36 млн рублей за взятки судьям, некоторые коллеги уже успели поддержать его проект «Чистый спорт», а в самом клубе уже «посыпались головы».
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту, на котором присутствовали помощник президента РФ Алексей Дюмин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявил, что выступающий в РПЛ самарский футбольный клуб «Крылья Советов» задолжал 36 млн рублей за помощь в судействе. Соответствующий фрагмент заседания он опубликовал в своем Telegram-канале.
Федорищев отметил, что о долге клуба он узнал два месяца назад, когда сам только стал губернатором, от одного из функционеров футбольного клуба.
По его словам, после вопроса о том, за что долг, ему ответили, что «не могут сказать, так как преступление», и ему «знать не надо». Как выяснилось позднее, футбольный клуб должен 36 млн рублей неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.
СУМКА ДЕНЕГ, КРИПТА И... НОЛЬ ФАКТОВ
По словам Федорищева, он не считает, что коррупцией затронут весь судейский корпус или большая его часть. Однако по консервативной оценке антикоррупционного комитета правительства этот рынок составляет примерно 500 млн рублей. По его данным, речь идет о примерно о десяти командах в РПЛ.
При этом, по словам губернатора, 36 млн рублей требовали от него «налом в сумке».
«Люди, которые мне предъявили 36 миллионов бюджетных... нет, не бюджетных точнее, а наличных денег в сумке (жестом изображает сумку), чтобы я принес в эту систему... Я точно знаю, что это негодяи, воры и даже аферисты. Наверное, не 36 миллионов, а меньше ждали, просто коррупционная цепочка подразумевает маржинальности для тех, кто передает. ... Предложение, в отличие от других, не стоит ничего. Наоборот, по консервативной оценке этот рынок составляет 500 миллионов черного, как говорят, нала», - заявил он.
Однако позднее в беседе с телеканалом «Матч ТВ» он уточнил, что речь идет в том числе о криптовалюте.
«Не бюджетные деньги требовали. Насколько понял, в этой системе либо наличный расчет, обнал, бартер или криптовалюты. Это не бюджетные деньги. Но многие регионы финансируют футбол из государственных средств», - отметил Федорищев.
Тем не менее, через несколько часов после публикации видеоролика Федорищев сообщил, что у него на руках нет доказательств коррупции, поэтому обращаться в правоохранительные органы не с чем.
«Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо», - отметил он в комментарии РБ Спорт.
РЕАКЦИЯ РФС И РПЛ
Реакция Российского футбольного союза (РФС) на поистине скандальные факты от Федорищева не заставила себя долго ждать.
Так, в РФС отметили, что выступают за «соблюдение правил честной игры в футболе» и подчеркнули, что находятся в контакте с властями Самарской области.
«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в свою очередь призвал отнестись к словам Федорищева со всей серьезностью.
«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта», — приводит слова Алаева Telegram-канал РПЛ.
Также он уже успел отчитаться и о некоторых мерах. В частности, он заявил о проведении мониторинга работы судейского корпуса и формировании ряда практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности.
По словам Алаева, прозрачность работы судейского корпуса и его информационная открытость — именно те принципы, за которые выступает РПЛ.
ЧИСТЫЙ СПОРТ
Федорищев также заявил, что погружался в тему футбола полгода, и теперь намерен искоренить порочную систему. Он подчеркнул, что принял решение, что не будет финансировать это, но намерен поддерживать команду «Крылья Советов», за которую несет ответственность.
«Я не просто озвучил слова, но и принял решение и буду его придерживаться. Все-таки ребята в академиях подрастают, они должны стать нашими чемпионами… Мы приняли решение для себя в Самаре, не будем финансировать эту систему, и меня ничего не остановит… Я взял ответственность за "Крылья" полгода назад. В команде много проблем финансовых, не связанных с агентами. Есть серьезные вопросы к экономической составляющей. Но я ответственность взял, мы деньги налогоплательщиков направляем — по сути 1,8 млрд рублей в период проведения СВО — это очень много. Там выявлено столько экономической неэффективности…», - приводит его слова РБ Спорт.
В связи с этим губернатор предложил перестать направлять деньги налогоплательщиков в коррупционную систему судейства в профессиональном футболе, а также сделать это одним из KPI (показатель эффективности) работы губернаторов.
«Мне уже позвонило несколько губернаторов, предложили идеологию «Чистый спорт». Я уже знаю, что не один. Поэтому не будет такого, что нас закатают. Но если все-таки будет, то отвечу», - сказал он.
Так, по данным Sports.ru, кампанию «Чистый спорт» уже поддержал и президент футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин.
УВОЛЬНЕНИЯ НАЧАЛИСЬ
После громкого скандала стало известно, что губернатор Самарской области уволил двух сотрудников финансового блока «Крылья Советов», в том числе финансового директора, сообщил «МАТЧ ТВ».
Уточняется, что оба специалиста покинули самарский клуб по соглашению сторон. При этом генеральный директор Вадим Андреев продолжит работу.
«Развитие ситуации очень быстрое. Принято решение по двум финансовым функционерам. Но я не увольняю сотрудников, я согласовываю стратегию», - отметил Федорищев в беседе с «МАТЧ ТВ».
По словам Федорищева, впоследствии в клубе также был проведен аудит, по результатам которого был уволен спортивный директор, а руководство клуба отстранено от работы.
Вячеслав Федорищев находится в должности губернатора Самарской области с 13 сентября 2024 года. Также он владеет 74% акций футбольного клуба «Крылья Советов». За два с половиной месяца чиновник успел уже многое сделать.
В частности, Федорищев успел отменить увольнение главного тренера «Крыльев» Игоря Осинькина и назначение на его место Сергея Игнашевича.
По данным Sports.ru, губернатор пресек эти перестановки, когда встретился с действующим главным тренером и капитаном команды Александром Солдатенковым. По подтверждениям самого Федорищева, игрок напрямую звонил ему с просьбой вмешаться.
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