Подкуп судей и 36 млн: Самарский губернатор «взорвал» футбол «Чистым спортом» без фактов

Тем не менее, через несколько часов после публикации видеоролика Федорищев сообщил, что у него на руках нет доказательств коррупции, поэтому обращаться в правоохранительные органы не с чем.

«Нет фактов, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. Это разговоры, которые составляются так, чтобы не было возможности обратиться куда-либо», - отметил он в комментарии РБ Спорт.

РЕАКЦИЯ РФС И РПЛ

Реакция Российского футбольного союза (РФС) на поистине скандальные факты от Федорищева не заставила себя долго ждать.

Так, в РФС отметили, что выступают за «соблюдение правил честной игры в футболе» и подчеркнули, что находятся в контакте с властями Самарской области.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы. РФС со своей стороны готов оказать полное содействие следствию для установления истины», — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в свою очередь призвал отнестись к словам Федорищева со всей серьезностью.

«Российская Премьер-лига разделяет позицию нетерпимости к любым видам коррупции в футболе. Заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева необходимо рассматривать со всей серьезностью. Лига, как никто другой, заинтересована в изучении имеющейся у губернатора информации о коррупции, так как подобные случаи имеют прямое влияние на качество нашего продукта», — приводит слова Алаева Telegram-канал РПЛ.

Также он уже успел отчитаться и о некоторых мерах. В частности, он заявил о проведении мониторинга работы судейского корпуса и формировании ряда практических предложений для повышения его эффективности и прозрачности.

По словам Алаева, прозрачность работы судейского корпуса и его информационная открытость — именно те принципы, за которые выступает РПЛ.