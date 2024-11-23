«Распродажа футбола»: Экс-глава ФИФА заявил, что игра перестала быть интересной
Интерес к мировому футболу снизился из-за избытка команд на крупных турнирах, считает бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер. Об этом пишет швейцарское издание Watson.
Блаттер заявил о «массовой распродаже футбола».
«В Европе раньше было три еврокубка, из них один только для чемпионов, а один для обладателей кубков. Теперь Лига чемпионов с 36 командами, Лига Европы с 36 командами, Лига конференций с 36 командами, и еще есть Лига наций», — отметил экс-глава ФИФА.
Блаттер добавил, что в чемпионате мира в 2026 году будут участвовать 48 стран, а в клубном чемпионате мира в 2025-м — 32 команды. По словам спортивного функционера, «все аплодируют только потому, что это приносит много денег», однако подобное перенасыщение ведет к снижению интереса к игре. Блаттер подчеркнул, что замечает это в том числе по себе.
Между тем СМИ сообщили, что сборную России по футболу, отстраненную от международных соревнований, не допустят до жеребьевки отборочного турнира следующего чемпионата мира.
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