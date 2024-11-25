Директора спортшколы задержали за получение взятки в особо крупном размере
Суд отправил под стражу директора «Спортивной школы №17» города Томска, незаконно сдававшего в аренду спортзал на протяжении семи лет. За это время он получил свыше миллиона рублей, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Томской области.
Вину в получении взятки в особо крупном размере арестованный не признал.
Следствие полагает, что от преподавателя художественной гимнастики фигурант получил банковские переводы с 2017 по 2024 год. Обвиняемый сдавал помещение в аренду в обход официального порядка.
В ходе обысков по месту работы и по месту жительства арестованного были изъяты документация, автомобили и компьютерная техника.
Ранее заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Андрея Борзова приговорили к 8,5 года лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск раскритиковал истребители F-35
- Якубович со скандалом покинул шоу «Что было дальше»
- Италия исключила возможность отправки войск на Украину
- Захарова ответила Бауэру на заявления о превентивных ударах по России
- Порошенко: Конфликт России и Украины завершится принятием Киева в НАТО
- Белый дом впервые признал разрешение Украине бить ATACMS вглубь России
- Пассажирка рейса «Азимута» рассказала о панике при эвакуации в Анталье
- Минсельхоз: Пошлину на экспорт подсолнечного масла увеличат более чем в три раза
- В Роспатент подали заявку на регистрацию товарного знака «Орешник»
- Россиянин получил 2,5 года колонии за кражу рыбы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru