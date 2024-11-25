Директора спортшколы задержали за получение взятки в особо крупном размере

Суд отправил под стражу директора «Спортивной школы №17» города Томска, незаконно сдававшего в аренду спортзал на протяжении семи лет. За это время он получил свыше миллиона рублей, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Томской области.

Замдиректора НИИ МГТУ имени Баумана получил 8,5 года колонии за взятку

Вину в получении взятки в особо крупном размере арестованный не признал.

Следствие полагает, что от преподавателя художественной гимнастики фигурант получил банковские переводы с 2017 по 2024 год. Обвиняемый сдавал помещение в аренду в обход официального порядка.

В ходе обысков по месту работы и по месту жительства арестованного были изъяты документация, автомобили и компьютерная техника.

Ранее заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана Андрея Борзова приговорили к 8,5 года лишения свободы по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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