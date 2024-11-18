В Астрахани напали на экс-игрока футбольной сборной России Вадима Евсеева
Бывший игрок сборной России по футболу, главный тренер команды «Ленинградец» Вадим Евсеев пострадал при нападении с применением холодного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в Астрахани. Накануне «Ленинградец» сыграл здесь с местным «Волгарем» в матче первенства Второй лиги.
«Не все в порядке. Порезали меня», — рассказал Евсеев, добавив, что ожидает прибытия врачей.
Позже глава пресс-службы «Ленинградца» Георгий Начкепия сообщил, что нападение произошло после игры, когда тренерский штаб и руководство возвращались в отель около полуночи.
«Нас было много, мы чуть разделились — часть ушла вперед, а главный тренер с заместителем генерального директора остались сзади. Я услышал крики, и мы с начальником команды побежали назад — там вся ситуация разворачивалась», — подчеркнул Начкепия.
На сотрудников клуба напали два человека, один из них распылил перцовый баллон в лицо Евсееву, второй ножом повредил лицо ассистенту главного тренера Александру Шмарко, отмечает РЕН ТВ. Злоумышленников «скрутили», вызвали полицию и скорую помощь, нападавших передали правоохранителям.
«Нашим ребятам оказывают помощь, их жизни, слава богу, ничего не угрожает», — добавил глава пресс-службы.
Ранее в Амстердаме произошла серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба «Маккаби», пострадавшие получили в том числе ножевые ранения, напоминает 360.ru.
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