Российский футбольный союз выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР

Как сообщает пресс-служба организации, соответствующее решение было принято по итогам очередного заседания бюро исполкома РФС.

Также было решено выдвинуть главу РФС Александра Дюкова и секретаря совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марата Филиппова в члены исполнительного комитета ОКР.

Ранее Дегтярева на пост президента ОКР выдвинула Федерация тяжелой атлетики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».