Российский футбольный союз выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР

Российский футбольный союз (РФС) выдвинул главу Минспорта страны Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).

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Как сообщает пресс-служба организации, соответствующее решение было принято по итогам очередного заседания бюро исполкома РФС.

Также было решено выдвинуть главу РФС Александра Дюкова и секретаря совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марата Филиппова в члены исполнительного комитета ОКР.

Ранее Дегтярева на пост президента ОКР выдвинула Федерация тяжелой атлетики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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