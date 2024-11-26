Российский футбольный союз выдвинул Дегтярева на пост президента ОКР
Российский футбольный союз (РФС) выдвинул главу Минспорта страны Михаила Дегтярева на пост президента Олимпийского комитета России (ОКР).
Как сообщает пресс-служба организации, соответствующее решение было принято по итогам очередного заседания бюро исполкома РФС.
Также было решено выдвинуть главу РФС Александра Дюкова и секретаря совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Марата Филиппова в члены исполнительного комитета ОКР.
Ранее Дегтярева на пост президента ОКР выдвинула Федерация тяжелой атлетики РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru