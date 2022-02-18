Песков прокомментировал выступления российских фигуристок на Играх в Пекине

Российские фигуристки завоевали «золото» и «серебро» на Олимпийских играх в Пекине. Данный результат оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Анна Щербакова взяла золото Олимпиады, Трусова - вторая, Валиева - четвертая

«Ну, это спорт высших достижений. Выигрывает сильнейший», — сказал он, прокомментировав развернувшуюся на Играх драму. По словам пресс-секретаря президента России, глава государства еще не видел прокаты российских фигуристок из-за работы.

Напомним, «золото» после произвольной программы завоевала фигуристка Анна Щербакова. Серебряная награда досталось россиянке Александре Трусовой, а «бронза» — японке Каори Сакамото. Лидировавшая после короткой программы россиянка Камила Валиева не смогла попасть в тройку лидеров.

Однако на фоне чемпионства Щербаковой больше всего комментариев сегодня адресованы не ей, а 15-летней Валиевой, оказавшейся в Пекине в эпицентре допингового скандала. Камила в четверг дважды упала, неожиданно много ошибалась и осталась без медали.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ФигуристыСпортДмитрий Песков
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