Дочь Дмитрия Маликова выставила на продажу поношенные вещи на 1,2 млн рублей
Дочь народного артиста РФ Дмитрия Маликова Стефания выставила на продажу поношенные вещи. Всего на онлайн-платформе для ресейла Oskelly она разместила 23 предложения.
В списке предметов гардероба, от которых решила избавиться дочь певца, значатся шарфы, кроссовки, лоферы, балетки, брюки, рубашки и шлепанцы от известных брендов.
Самыми дорогими являются жакет бренда Acne Studious за 126 тысяч рублей, а также костюм марки Yana Raskolova, который Стефания Маликова оценила в такую же сумму. Общая стоимость выставленных вещей 1,23 млн рублей.
Ранее аукционный дом Christie's объявил о проведении аукцион, на котором будет выставлена коллекция часов семикратного чемпиона «Формулы 1» Михаэля Шумахера, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru