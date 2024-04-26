Дочь Дмитрия Маликова выставила на продажу поношенные вещи на 1,2 млн рублей

В списке предметов гардероба, от которых решила избавиться дочь певца, значатся шарфы, кроссовки, лоферы, балетки, брюки, рубашки и шлепанцы от известных брендов.

Самыми дорогими являются жакет бренда Acne Studious за 126 тысяч рублей, а также костюм марки Yana Raskolova, который Стефания Маликова оценила в такую же сумму. Общая стоимость выставленных вещей 1,23 млн рублей.

Ранее аукционный дом Christie's объявил о проведении аукцион, на котором будет выставлена коллекция часов семикратного чемпиона «Формулы 1» Михаэля Шумахера, сообщает RT.

