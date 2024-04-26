Вышел трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером
26 апреля 202411:58
Трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» появился в YouTube, сообщает «Культуромания». Ролик размещен стриминговым каналом Paramount+. На нем шоу выйдет 2 июня.
В главной роли снялся Джереми Реннер. В центре сюжета – история могущественного семейного клана, который захватил всю власть в городе.
Авторами сериала стали Тэйлор Шеридан и Хью Диллон.
Ранее сериал Fallout продлили на второй сезон, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru