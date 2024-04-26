Вышел трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области подбирается к 12-ти метрам Двое жителей Волгоградской области задержаны за подготовку теракта Защита замминистра обороны России Тимура Иванова обжаловала его арест Губернаторам хотят разрешить продлевать в своих регионах майские праздники Международный аэропорт Элиста с 3 мая откроется для полетов гражданской авиации