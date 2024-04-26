Матвиенко: Пособие уволенным при ликвидации компании беременным нужно довести до МРОТ
Пособие по беременности и родам при увольнении в связи с ликвидацией предприятия необходимо довести до уровня МРОТ. Соответствующее поручение сенаторам дала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Прошу сенаторов, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос», - заявила она в ходе заседания Совета законодателей.
По словам Матвиенко, беременные женщины в случае ликвидации компаний находятся в крайне несправедливом положении. На данный момент пособие по беременности для них составляет меньше тысячи рублей в месяц.
Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России специальный сертификат для беременных женщин. По ее мнению, подобная мера станет гарантией поддержки семей со стороны государства, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru