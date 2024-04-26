Матвиенко: Пособие уволенным при ликвидации компании беременным нужно довести до МРОТ

«Прошу сенаторов, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос», - заявила она в ходе заседания Совета законодателей.

По словам Матвиенко, беременные женщины в случае ликвидации компаний находятся в крайне несправедливом положении. На данный момент пособие по беременности для них составляет меньше тысячи рублей в месяц.

Ранее зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила ввести в России специальный сертификат для беременных женщин. По ее мнению, подобная мера станет гарантией поддержки семей со стороны государства, передает «Радиоточка НСН».

