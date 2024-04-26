Соцопрос: Большая часть россиян проведет майские каникулы дома

Большая часть россиян намерена провести майские праздники дома. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявили чуть больше 40% участников соцопроса, который провели аналитики сервиса «Банки.ру».

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Отмечается, что каждый пятый опрошенный намерен отправиться на дачу, или провести выходные дни на природе. Поездку по стране во время майских каникул запланировали 8% россиян, ещё 3% респондентов отправятся в страны дальнего зарубежья, а 2% — будут путешествовать по странам СНГ.

Кроме того, 18% опрошенных заявили, что в майские праздники будут работать.

Уточняется, что в опросе приняло участие порядка полутора тысяч человек из всех регионов России, и большинство из них (59%) указали, что готовы потратить на майские выходные менее 10 тысяч рублей, а 8% готовы вложить в отдых более 100 тысяч рублей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на майских праздниках будет работать, сообщает РЕН ТВ.

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