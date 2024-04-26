Соцопрос: Большая часть россиян проведет майские каникулы дома
Большая часть россиян намерена провести майские праздники дома. Как сообщает Газета.Ru, об этом заявили чуть больше 40% участников соцопроса, который провели аналитики сервиса «Банки.ру».
Отмечается, что каждый пятый опрошенный намерен отправиться на дачу, или провести выходные дни на природе. Поездку по стране во время майских каникул запланировали 8% россиян, ещё 3% респондентов отправятся в страны дальнего зарубежья, а 2% — будут путешествовать по странам СНГ.
Кроме того, 18% опрошенных заявили, что в майские праздники будут работать.
Уточняется, что в опросе приняло участие порядка полутора тысяч человек из всех регионов России, и большинство из них (59%) указали, что готовы потратить на майские выходные менее 10 тысяч рублей, а 8% готовы вложить в отдых более 100 тысяч рублей.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин на майских праздниках будет работать, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером
- Соцопрос: Большая часть россиян проведет майские каникулы дома
- Матвиенко: Пособие уволенным при ликвидации компании беременным нужно довести до МРОТ
- Шойгу: НАТО вплотную приблизилась к границам России
- Эминем выложил трейлер с нового альбома
- В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2024 года
- Шойгу заявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС
- Один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ
- Дочь Дмитрия Маликова выставила на продажу поношенные вещи на 1,2 млн рублей
- ФАС выдало предупреждение OZON
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru