Один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ

Один человек погиб в селе Коровяковка в Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

Количество пострадавших при ударе ВСУ по Токмаку выросло до четырех

По его словам, в селе было зафиксировано 11 прилетов. Повреждено пять домовладений.

В селе также частично нет света. Работы по восстановлению электроснабжения намерены начать в ближайшее время.

Ранее силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку по объектам на территории России. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУКурская Область

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