Один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ

По его словам, в селе было зафиксировано 11 прилетов. Повреждено пять домовладений.

В селе также частично нет света. Работы по восстановлению электроснабжения намерены начать в ближайшее время.

Ранее силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку по объектам на территории России. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха», напоминает «Радиоточка НСН».

