Один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ
Один человек погиб в селе Коровяковка в Курской области в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, в селе было зафиксировано 11 прилетов. Повреждено пять домовладений.
В селе также частично нет света. Работы по восстановлению электроснабжения намерены начать в ближайшее время.
Ранее силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку по объектам на территории России. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вышел трейлер третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером
- Соцопрос: Большая часть россиян проведет майские каникулы дома
- Матвиенко: Пособие уволенным при ликвидации компании беременным нужно довести до МРОТ
- Шойгу: НАТО вплотную приблизилась к границам России
- Эминем выложил трейлер с нового альбома
- В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2024 года
- Шойгу заявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС
- Один человек погиб в Курской области при обстреле ВСУ
- Дочь Дмитрия Маликова выставила на продажу поношенные вещи на 1,2 млн рублей
- ФАС выдало предупреждение OZON
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru