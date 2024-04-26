Шойгу заявил о скором вступлении Белоруссии в ШОС

Выступая на совещании министров обороны стран-участниц ШОС в Астане он поприветствовал присоединение к организации Ирана.

«Ожидаем, что в ближайшее время новым членом станет Белоруссия», - указал российский министр.

Он также добавил, что вступление в ШОС новых стран «придаст дополнительный импульс совместной работе оборонных ведомств государств - членов организации».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что такие организации, как ШОС и БРИКС, бросают вызов идеологии глобальной унификации, сообщает RT.

