ФАС выдало предупреждение OZON

ФАС указал маркетплейсу на необходимость внести изменения в оферту и прекратить практики, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, чтобы не допустить ухудшения условий для контрагентов.

OZON в ответ сообщил, что предупреждение ФАС – важный сигнал для компании.

«Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования», – сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Ранее депутаты попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов в экономическом классе. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает НСН.

