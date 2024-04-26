ФАС выдало предупреждение OZON
Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение маркетплейсу OZON за признаки нарушения антимонопольного законодательства. Поводом послужило навязывание участия клиентам OZON в услуге «Баллы за скидки», сообщает РБК.
В 2023 году и первом квартале 2024 года в ФАС неоднократно поступали жалобы и обращения от продавцов на данную услугу из-за неопределенности в условиях расторжения договоров и ограничениях при размещении контактной информации продавцов. Уточняется, что потенциальные продавцы получали отказ без объяснения причин.
ФАС указал маркетплейсу на необходимость внести изменения в оферту и прекратить практики, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, чтобы не допустить ухудшения условий для контрагентов.
OZON в ответ сообщил, что предупреждение ФАС – важный сигнал для компании.
«Мы с вниманием отнесемся к нему и изучим все требования», – сообщили в пресс-службе маркетплейса.
Ранее депутаты попросили ФАС проверить рост стоимости авиабилетов в экономическом классе. С инициативой выступил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова, сообщает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru