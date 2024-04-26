Эминем выложил трейлер с нового альбома

В ролике снялся его друг 50 Cent. Сам Эминем появляется только в самом конце видео. Его персонаж обсуждает смерть альтер-эго артиста Слима Шейди. Он резюмирует, что смерть Слима была лишь вопросом времени.

Ранее американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

