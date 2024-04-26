Эминем выложил трейлер с нового альбома
26 апреля 202411:40
Американский рэпер Эминем выложил в Сеть трейлер новой пластинки «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)». Выход альбома запланирован на лето 2024 года.
В ролике снялся его друг 50 Cent. Сам Эминем появляется только в самом конце видео. Его персонаж обсуждает смерть альтер-эго артиста Слима Шейди. Он резюмирует, что смерть Слима была лишь вопросом времени.
Ранее американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru