Эминем выложил трейлер с нового альбома

Американский рэпер Эминем выложил в Сеть трейлер новой пластинки «The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)». Выход альбома запланирован на лето 2024 года.

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В ролике снялся его друг 50 Cent. Сам Эминем появляется только в самом конце видео. Его персонаж обсуждает смерть альтер-эго артиста Слима Шейди. Он резюмирует, что смерть Слима была лишь вопросом времени.

Ранее американский рэпер Dr. Dre удостоился звезды на голливудской Аллее Славы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: instagram.com/eminem
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