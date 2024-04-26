Шойгу: НАТО вплотную приблизилась к границам России

Выступая на совещании министров обороны стран ШОС в Астане, он указал, что это создает дополнительные угрозы военной безопасности.

По его словам, несмотря на данное в 90-х годах обещание о нерасширении, с того времени прошло уже шесть волн расширения НАТО.

«Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», - отметил Шойгу

От также добавил, что Россия «придерживается политики невмешательства в дела других государств».

Ранее Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у границ РФ насчитывает до 33 тысяч человек, а также около 300 танков, пишет «Свободная пресса».

