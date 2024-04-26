Шойгу: НАТО вплотную приблизилась к границам России
Войска НАТО вплотную приблизились к границам России. Как сообщает ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Выступая на совещании министров обороны стран ШОС в Астане, он указал, что это создает дополнительные угрозы военной безопасности.
По его словам, несмотря на данное в 90-х годах обещание о нерасширении, с того времени прошло уже шесть волн расширения НАТО.
«Это в очередной раз показывает, что верить западникам нельзя. Теперь нас упрекают, что если Россию не остановить на Украине, то якобы мы нападем на страны альянса», - отметил Шойгу
От также добавил, что Россия «придерживается политики невмешательства в дела других государств».
Ранее Шойгу заявил, что группировка войск усиления НАТО у границ РФ насчитывает до 33 тысяч человек, а также около 300 танков, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru