В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2024 года
Аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель блока «Финансы» кредитной организации Тарас Скворцов.
Он отметил, что эксперты банка считают, что период высоких ставок в российской экономике продлится несколько дольше ранее озвученных прогнозов.
«Мы меняем наш прогноз по ключевой ставке. Ожидаем, что на конец 2024 года она составит 13%», - заключил Скворцов.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru