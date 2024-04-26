В Сбербанке спрогнозировали снижение ключевой ставки ЦБ РФ к концу 2024 года

Аналитики Сбербанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года. Как пишет ТАСС, об этом заявил руководитель блока «Финансы» кредитной организации Тарас Скворцов.

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Он отметил, что эксперты банка считают, что период высоких ставок в российской экономике продлится несколько дольше ранее озвученных прогнозов.

«Мы меняем наш прогноз по ключевой ставке. Ожидаем, что на конец 2024 года она составит 13%», - заключил Скворцов.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что повышение ключевой ставки не ставит крест на развитии российской экономики, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
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