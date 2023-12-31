«Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
Евгений Плющенко вывел на лед в новом шоу воспитанников своей академии и пригласил артистов, «отмененных» в телеэфире после скандальной «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой.
Конец декабря в Москве - сезон ледовых шоу. В эти дни проходят премьеры многих постановок, например, недавно стартовали шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и призера Олимпийских игр Ильи Авербуха.
Продюсер Яна Рудковская с удовольствием комментировала их после премьеры ледового шоу «Русалочка» в разговоре с НСН.
«Я в таком восторге от шоу Навки - женщины рулят! До Авербуха пока не дошла, но собираюсь!» – отметила она.
На вопрос журналистов, почему именно Русалочка, отвечал российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
«Идея и проект «Русалочка» - Янина давняя мечта. Сложный проект, много сцен, много работаем, но это шоу удалось! Представляете, последняя репетиция у нас была сегодня за 40 минут до запуска наших зрителей!», – рассказал фигурист.
Премьера новогоднего ледового шоу «Русалочка» с фигуристкой Александрой Трусовой в главной роли прошло 29 декабря традиционно на столичной «ВТБ Арене». Шоу зрители смогут увидеть до 4 января.
Команда Евгения Плющенко и Яны Рудковской не перестаёт удивлять, сюжет сказки исполнен в авторском видении.
В самом начале Александру Трусову можно увидеть на льду с настоящим хвостом, а потом фигуристка летает под куполом арены. На протяжении всего шоу Трусова отрабатывает на льду, лишь иногда уступая его другим спортсменам и артистам.
В этот раз в спектакле также приняла участие Софья Самоделкина, недавно присоединившаяся к команде Плющенко. Она выступила в роли старшей сестры Русалочки — Ундины. По задумке, она забрала у главной героини голос в обмен на возможность увидеться с Принцем (его, кстати, играл двукратный чемпион России Евгений Семененко). Софья удивила легкостью прыжков — видно, что девушка подошла к праздникам в хорошей форме. Самоделкина вместе с Трусовой в одном из номеров исполнили параллельный тройной лутц.
В этот раз в шоу было задействовано много учащихся академии «Ангелы Плющенко», среди которых Вероника и Алена Жилины, Софья Сарновская и Софья Титова. Роль дельфина в постановке сыграл Валерий Ангелопол, ищеек-угрей - помощников Ундины играют - братья Кирилл и Никита Сарновские, краба исполняет Александр Плющенко, а Нептуна - Евгений Плющенко. Также в спектакле были задействованы Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Макар Игнатов - они выступили в роли друзей принца.
Впервые на лед вышел и трехлетний Арсений Плющенко в роли рыбки.
В конце шоу российский певец Дима Билан эффектно исполнил песню «Океан» под водопад, чем вызвал овации зала.
Хореограф-постановщик шоу - Никита Михайлов, режиссер-постановщик- Сергей Филин.
Не изменяя традициям на трибунах присутствовал и народный артист России Филипп Киркоров, которого впервые заметили на публике после скандала на «голой» вечеринке Ивлеевой. Артист поздравил Яну с премьеру и подарил цветы музыкальному продюсеру.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
- В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
- В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
- Вынужденная подстраховка: Певцы и блогеры начали гасить налоговые долги
- Песков опроверг сообщения о перезаписи новогоднего обращения Путина
- Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru