«Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду

Премьера новогоднего ледового шоу «Русалочка» с фигуристкой Александрой Трусовой в главной роли прошло 29 декабря традиционно на столичной «ВТБ Арене». Шоу зрители смогут увидеть до 4 января.

Команда Евгения Плющенко и Яны Рудковской не перестаёт удивлять, сюжет сказки исполнен в авторском видении.

В самом начале Александру Трусову можно увидеть на льду с настоящим хвостом, а потом фигуристка летает под куполом арены. На протяжении всего шоу Трусова отрабатывает на льду, лишь иногда уступая его другим спортсменам и артистам.

В этот раз в спектакле также приняла участие Софья Самоделкина, недавно присоединившаяся к команде Плющенко. Она выступила в роли старшей сестры Русалочки — Ундины. По задумке, она забрала у главной героини голос в обмен на возможность увидеться с Принцем (его, кстати, играл двукратный чемпион России Евгений Семененко). Софья удивила легкостью прыжков — видно, что девушка подошла к праздникам в хорошей форме. Самоделкина вместе с Трусовой в одном из номеров исполнили параллельный тройной лутц.