Плющенко пригрозил сменой флага фигуристами из-за судейства в России
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко пригрозил переходом своих учеников в сборные других стран из-за судейства в России. Об этом прославленный спортсмен заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее воспитанница Плющенко Вероника Жилина стала серебряным призером юниорского первенства РФ по фигурному катанию, пишет РИА ФАН. Другая ученица тренера Софья Титова заняла лишь четвертое место. Позже Титова выразила недовольство своими оценками, сообщает телеканал «360».
Как отметил Плющенко, судьи на российских соревнованиях «раз за разом» не оценивают по достоинству выступления его учеников.
«Руководители школы "Ангелы Плющенко" и я как тренер не будем возражать против перехода наших спортсменов в другие сборные», — подчеркнул олимпийский чемпион.
В беседе с изданием Sport24 Плющенко указал, что спортивное гражданство могут сменить его воспитанники, «которых судят несправедливо».
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