За ночь над Россией сбили 55 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 55 беспилотников ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожены и перехвачены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указало ведомство.

Военные сбили 34 дрона в Ростовской области, семь — над Черным морем, шесть — в Воронежской области. Кроме того, по три БПЛА уничтожили в Липецкой области и Краснодарском крае, еще два — в Крыму.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Батайск Ростовской области, были повреждены многоквартирный дом, частный медцентр, торговые павильоны и автомобили, пишет 360.ru.

