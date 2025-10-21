В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
21 октября 202508:43
Элемент промышленного сооружения получил повреждения в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, прошедшей ночью в пяти районах области нейтрализовали девять беспилотников.
«В одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом в частном домовладении незначительно посечен забор», — написал Гусев в Telegram-канале.
При атаке никто не пострадал.
Ранее Минобороны сообщило, что над Воронежской областью ликвидировали шесть дронов ВСУ, отмечает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Премьер-министром Японии впервые стала женщина
- В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
- СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
- «Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией
- За ночь над Россией сбили 55 украинских БПЛА
- При атаке украинского БПЛА на Клинцы пострадал подросток
- СМИ: Ожидаемую встречу Лаврова и Рубио отложили
- В Британии заявили о готовности направить военный контингент на Украину
- Правительство премьера Японии Исибы ушло в отставку
- В Мьянме освободили более 2 тысяч человек из мошеннического кол-центра
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru