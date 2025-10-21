В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение

Элемент промышленного сооружения получил повреждения в результате атаки БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, прошедшей ночью в пяти районах области нейтрализовали девять беспилотников.

«В одном районе поврежден элемент промышленного сооружения, в другом в частном домовладении незначительно посечен забор», — написал Гусев в Telegram-канале.

При атаке никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что над Воронежской областью ликвидировали шесть дронов ВСУ, отмечает РЕН ТВ.

