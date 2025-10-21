Российский нападающий «Миннесоты» Юров забросил дебютную шайбу в НХЛ

Нападающий клуба «Миннесота Уайлд» россиянин Данила Юров забросил дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее «Миннесота» обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:1, пишет RT. Юров забросил в матче победную шайбу, она стала первой для спортсмена в НХЛ. По итогам встречи россиянин был признан первой звездой.

Как отметил Юров, он счастлив забить первый гол, это его «детская мечта».

«Когда мои родители прилетят ко мне, я отдам им шайбу, они заберут ее с собой в Россию. Может быть, это произойдет летом», - поделился игрок.

По словам Юрова, он работал ежедневно, чтобы начать забивать, и продолжит «делать свою работу».

«Миннесота» подписала контракт с 21-летним россиянином в мае, соглашение рассчитано на три сезона.

