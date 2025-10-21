Стилист назвал кокошники слишком смелым решением для образа
Стилист Александр Белов заявил НСН, что носить подобные вещи в повседневной жизни могут только самые смелые и экстравагантные люди.
Россияне не будут массово носить кокошники, дизайнерам нужно постараться внедрить народные элементы в обычную повседневную одежду, заявил НСН стилист Александр Белов.
Народная артистка России, художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина ранее положительно оценила возвращение моды на народные элементы одежды, в частности на кокошники. По мнению певицы, интерес к традиционным формам связан с желанием людей приблизиться к национальной культуре. Она отметила, что возвращение таких деталей в современный гардероб украсит любую девушку, передает ТАСС. Белов оценил новый тренд.
«Тренд на кокошники будет довольно слабо прослеживаться, потому что такой элемент одежды мало кто готов носить в обычной жизни. Поэтому речь идет, скорее, об ободках, головных уборах, которые будут содержать отсылки к кокошнику. Я уверен, что люди не готовы будут носить это вне сцены или специальных костюмов на мероприятия. Но, конечно, национальные мотивы будут входить в принты футболок, рубашек и так далее. Это может выглядеть современно, такое люди готовы носить», - отметил он.
По его словам, носить подобные вещи в повседневной жизни могут только самые смелые и экстравагантные люди.
«Надо, чтобы дизайнеры нашли способы внести эти элементы национальных вышивок и узоров, чтобы они выглядели современно, а не были похожи на что-то странное и старомодное. Ту же папаху нужно очень сильно адаптировать, это очень необычный элемент одежды. Носить такое в повседневности могут только самые смелые и экстравагантные люди. Песцовые шапки будут смотреться хорошо, если у вас в целом такой стиль, а не более спортивный», - добавил собеседник НСН.
Кокошник, как элемент исторического костюма, может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах, отметил в беседе с НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.
