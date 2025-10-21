«Тренд на кокошники будет довольно слабо прослеживаться, потому что такой элемент одежды мало кто готов носить в обычной жизни. Поэтому речь идет, скорее, об ободках, головных уборах, которые будут содержать отсылки к кокошнику. Я уверен, что люди не готовы будут носить это вне сцены или специальных костюмов на мероприятия. Но, конечно, национальные мотивы будут входить в принты футболок, рубашек и так далее. Это может выглядеть современно, такое люди готовы носить», - отметил он.

По его словам, носить подобные вещи в повседневной жизни могут только самые смелые и экстравагантные люди.

«Надо, чтобы дизайнеры нашли способы внести эти элементы национальных вышивок и узоров, чтобы они выглядели современно, а не были похожи на что-то странное и старомодное. Ту же папаху нужно очень сильно адаптировать, это очень необычный элемент одежды. Носить такое в повседневности могут только самые смелые и экстравагантные люди. Песцовые шапки будут смотреться хорошо, если у вас в целом такой стиль, а не более спортивный», - добавил собеседник НСН.

Кокошник, как элемент исторического костюма, может стать аксессуаром для роликов в соцсетях, но вряд ли будет трендом на городских улицах, отметил в беседе с НСН эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец.

