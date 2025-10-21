Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Голосование по этому вопросу прошло в обеих палатах парламента. Кандидатуру 64-летней Такаити поддержали 237 депутатов из 465. За ее соперника, лидера Конституционно-демократической партии Есихико Ноду, отдали 149 голосов, отмечает РЕН ТВ.

В ближайшее время Такаити приступит к формированию нового правительства.

Санаэ Такаити - 104-й премьер-министр Японии, она сменила на этом посту Сигэру Исибу.

