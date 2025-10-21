Премьер-министром Японии впервые стала женщина
Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана премьер-министром страны, она стала первой в истории женщиной-премьером Японии. Об этом сообщает Kyodo.
Голосование по этому вопросу прошло в обеих палатах парламента. Кандидатуру 64-летней Такаити поддержали 237 депутатов из 465. За ее соперника, лидера Конституционно-демократической партии Есихико Ноду, отдали 149 голосов, отмечает РЕН ТВ.
В ближайшее время Такаити приступит к формированию нового правительства.
Санаэ Такаити - 104-й премьер-министр Японии, она сменила на этом посту Сигэру Исибу.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стилист назвал кокошники слишком смелым решением для образа
- «Чехарда!»: В Госдуме отказались сдвигать начало рабочего дня для регионов зимой
- Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
- Российский нападающий «Миннесоты» Юров забросил дебютную шайбу в НХЛ
- Россия призвала новые власти Боливии продолжить сотрудничество
- Премьер-министром Японии впервые стала женщина
- В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
- СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
- «Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией
- За ночь над Россией сбили 55 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru