Премьер-министром Японии впервые стала женщина

Глава Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити избрана премьер-министром страны, она стала первой в истории женщиной-премьером Японии. Об этом сообщает Kyodo.

Правительство премьера Японии Исибы ушло в отставку

Голосование по этому вопросу прошло в обеих палатах парламента. Кандидатуру 64-летней Такаити поддержали 237 депутатов из 465. За ее соперника, лидера Конституционно-демократической партии Есихико Ноду, отдали 149 голосов, отмечает РЕН ТВ.

В ближайшее время Такаити приступит к формированию нового правительства.

Санаэ Такаити - 104-й премьер-министр Японии, она сменила на этом посту Сигэру Исибу.

