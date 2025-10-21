«Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией
Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил детали подготовки НАТО к войне с Россией, а Лондон заявил, что готов направить своих военных на Украину после завершения конфликта с РФ.
В Москве вновь заявили о подготовке стран НАТО к войне с Россией. Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали планов европейских членов альянса. По его словам, перед этими странами сейчас стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования НАТО.
Великобритания накануне официально заявила, что готова направить своих военных на Украину после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Джон Хили.
Также стало известно, что ожидаемую на этой неделе встречу госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел России Сергея Лаврова пока отложили. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Вашингтон. По данным источника из Белого дома, у Лаврова и Рубио разнятся мнения об урегулировании украинского конфликта. Таким образом, вероятно, откладываются и новые переговоры лично Владимира Путина и Дональда Трампа.
ПАРТИЯ ВОЙНЫ
«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией, заявил Нарышкин.
«Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», - сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Узбекистане.
Позднее он добавил, что в Европе сегодня действует глобальная «партия войны», страны не хотят справедливого мира на континенте и не собираются прислушиваться к России по вопросам безопасности.
Как отметил директор СВР, Европа после Второй мировой войны привыкла жить под оккупацией США и не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В странах региона звучат обвинения в адрес Вашингтона, который «пополнил лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов».
В то же время, по его словам, у оппонентов РФ остается нерешенным вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента в необходимом физическом и морально-психологическом состоянии. Также Нарышкин обратил внимание на социальную апатию и недовольство правящей элитой в европейском обществе. Кроме того, нет уверенности, что при развязывании войны с Россией США выполнят свои обязательства согласно пятой статье Вашингтонского договора.
С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия, следует из данных Европейского мониторинга реструктуризаций. Первенство принадлежит Испании (17% прекративших работу заводов), Франции (14%), Чехии и ФРГ (по 11%). В результате закрытия промышленных компаний работу потеряли 18 тысяч человек.
БУНКЕРЫ И ВТОРЖЕНИЕ
А в сентябре сообщалось, что в Германии взлетел спрос на строительство частных бункеров — немцы боятся нападения России на страны НАТО. С января количество запросов на бункеры выросло на 50%. Расходы на частный бункер площадью 30 кв. м составляют примерно €30-50 тысяч, пишет Bild.
Немцев пугают российским вторжением, чтобы построить военную экономику, но этот план не сработает, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
«Я не встречал людей среди моего окружения, которые боялись бы или серьезно думали, что Россия хочет напасть на Европу. Но что делать, если политики, министр обороны Германии и канцлер говорят, что Россия обязательно нападет на Польшу или Прибалтику. Сегодня политика такая, что правительство хочет тратить много денег на милитаризацию. Оно считает, что может этим самым поднять свою экономику, а также встать во главе ЕС, но не это не сработает. Для этого немецким элитам надо иметь сильный Бундесвер и заменить американцев. Людей готовят под это и пропагандируют им нарративы, пугают их, повышают тревогу и дискомфорт в обществе», — указал он.
Германия отдаст свои деньги оружейным компаниям, но они принадлежат иностранцам. Немецкий бюджет состоит из долгов, но дальше будет еще хуже, рассказал немецкий политолог и экономист Айке Хамер в беседе с НСН.
«Главная проблема в том, что расходы бюджета не инвестируются в промышленность страны. Большая часть денег достанется оборонным предприятиям, а они принадлежат иностранным владельцам. У Германии нет собственного оборонного производства. Средства просто уйдут за рубеж», - отметил он.
Конфликт западных стран с Россией может перерасти в открытое противостояние «в любой момент», сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление руководителя Федеральной разведывательной службы Германии Мартина Йегера.
Великобритания накануне заявила, что готова направить своих военных на Украину после завершения конфликта с Россией. Об этом сообщил глава Минобороны Великобритании Джон Хили.
Страна готовится потратить более 134 миллионов долларов на отправку своих войск на Украину, если будет достигнуто соглашение о прекращении огня, пишет Bloomberg.
В конце июня британские власти призвали активно готовиться к защите от внешнеполитической угрозы на своей территории.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Путин неоднократно отмечал, что воинский контингент стран НАТО в случае его появления на территории Украины станет законной целью для российской армии.
