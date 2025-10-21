ПАРТИЯ ВОЙНЫ

«Макроны», «мерцы» и «калласы» могут предложить Европе только русофобию и ускоренную подготовку к войне с Россией, заявил Нарышкин.

«Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы», - сказал он на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Узбекистане.

Позднее он добавил, что в Европе сегодня действует глобальная «партия войны», страны не хотят справедливого мира на континенте и не собираются прислушиваться к России по вопросам безопасности.

Как отметил директор СВР, Европа после Второй мировой войны привыкла жить под оккупацией США и не может адаптироваться к меняющимся международным реалиям. В странах региона звучат обвинения в адрес Вашингтона, который «пополнил лагерь "ревизионистов" в попытке скорректировать направление изменений в мировой политике с учетом национальных интересов».

В то же время, по его словам, у оппонентов РФ остается нерешенным вопрос, где взять достаточное количество мобилизационного контингента в необходимом физическом и морально-психологическом состоянии. Также Нарышкин обратил внимание на социальную апатию и недовольство правящей элитой в европейском обществе. Кроме того, нет уверенности, что при развязывании войны с Россией США выполнят свои обязательства согласно пятой статье Вашингтонского договора.

С начала 2025 года в Европе закрылись 72 крупных промышленных предприятия, следует из данных Европейского мониторинга реструктуризаций. Первенство принадлежит Испании (17% прекративших работу заводов), Франции (14%), Чехии и ФРГ (по 11%). В результате закрытия промышленных компаний работу потеряли 18 тысяч человек.