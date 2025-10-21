Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о якобы отложенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом дипломат заявил журналистам.
Ранее СМИ сообщили, что якобы готовившаяся на этой неделе встреча глав внешнеполитических ведомств была отложена, пишет RT.
«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности... У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», - подчеркнул Рябков.
По словам замминистра, встреча «как идея» существует, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Чехарда!»: В Госдуме отказались сдвигать начало рабочего дня для регионов зимой
- Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
- Российский нападающий «Миннесоты» Юров забросил дебютную шайбу в НХЛ
- Россия призвала новые власти Боливии продолжить сотрудничество
- Премьер-министром Японии впервые стала женщина
- В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
- СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
- «Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией
- За ночь над Россией сбили 55 украинских БПЛА
- При атаке украинского БПЛА на Клинцы пострадал подросток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru