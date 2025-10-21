Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков высказался о якобы отложенной встрече главы российского МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Об этом дипломат заявил журналистам.

Ранее СМИ сообщили, что якобы готовившаяся на этой неделе встреча глав внешнеполитических ведомств была отложена, пишет RT.

«Нельзя отложить то, о чем не было договоренности... У нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта», - подчеркнул Рябков.

По словам замминистра, встреча «как идея» существует, значимость такого мероприятия высока, поэтому оно требует подготовки.

