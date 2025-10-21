СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами

Трещины на фасаде, протечки и поломки лифтов зафиксировали в элитном небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Times.

Здание было открыто лишь в 2015 году, однако на нем уже появились сотни трещин. По мнению специалистов, это свидетельствует о перегрузке конструкции ветром и дождем. Без ремонта небоскреб может стать непригодным для жизни либо опасным для пешеходов. Инспекторы заявляют о безопасности здания, однако недавние отчеты свидетельствуют о проблемах, в том числе отсутствии кусков бетона на верхних этажах.

Предположительно, повреждения связаны с называют уникальным белым бетонным фасадом, на создании которого настаивали девелопер Гарри Маклоу и архитектор Рафаэль Виньоли. Для достижения желаемого цвета состав бетона пришлось изменить, что могло повлиять на его прочность.

Ранее ученые предупредили, что Нью-Йорк проседает под тяжестью небоскребов, каждый год земля в наиболее застроенных районах города проседает примерно на 4,5 мм, напоминает РЕН ТВ.

