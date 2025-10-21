СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
Трещины на фасаде, протечки и поломки лифтов зафиксировали в элитном небоскребе на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом пишет The New York Times.
Здание было открыто лишь в 2015 году, однако на нем уже появились сотни трещин. По мнению специалистов, это свидетельствует о перегрузке конструкции ветром и дождем. Без ремонта небоскреб может стать непригодным для жизни либо опасным для пешеходов. Инспекторы заявляют о безопасности здания, однако недавние отчеты свидетельствуют о проблемах, в том числе отсутствии кусков бетона на верхних этажах.
Предположительно, повреждения связаны с называют уникальным белым бетонным фасадом, на создании которого настаивали девелопер Гарри Маклоу и архитектор Рафаэль Виньоли. Для достижения желаемого цвета состав бетона пришлось изменить, что могло повлиять на его прочность.
Ранее ученые предупредили, что Нью-Йорк проседает под тяжестью небоскребов, каждый год земля в наиболее застроенных районах города проседает примерно на 4,5 мм, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стилист назвал кокошники слишком смелым решением для образа
- «Чехарда!»: В Госдуме отказались сдвигать начало рабочего дня для регионов зимой
- Рябков: Договоренности о встрече Лаврова и Рубио не было
- Российский нападающий «Миннесоты» Юров забросил дебютную шайбу в НХЛ
- Россия призвала новые власти Боливии продолжить сотрудничество
- Премьер-министром Японии впервые стала женщина
- В Воронежской области обломки БПЛА повредили промышленное сооружение
- СМИ: Фасад элитного небоскреба в Нью-Йорке покрылся трещинами
- «Макроны», «мерцы» и «калласы»: Зачем Европа готовится к войне с Россией
- За ночь над Россией сбили 55 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru