«Мы очень долго игрались со временем, переносили на летнее, зимнее, люди привыкали, на это тратились средства из бюджета разных уровней. В конечном итоге мы договорились распределить время по поясам и приступать к работе, как правило, с 8 до 17 вне зависимости от часового пояса. Да, это не всегда удобно. Например, когда наши коллеги с Камчатки подключаются к нашим конференциям, нужно планировать время так, чтобы не назначать встречи после десяти. Но не думаю, что регионам нужно дать возможность сдвигать рабочий день. А что мы будем делать там, где полярная ночь? Будем сразу уходить в отпуск или впадать в спячку? Я думаю, что это создаст дополнительную чехарду. Более того, есть негласные ситуации, когда работодатель сам может сместить график работы на какое-то время, после каких-то мероприятий и событий, чтобы люди могли выспаться», - рассказала она.

Увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально, так как в России отпуск и так длится дольше, чем в других странах, особенно с учетом большого количества праздников, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

