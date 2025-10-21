«Чехарда!»: В Госдуме отказались сдвигать начало рабочего дня для регионов зимой
Регионы договорились распределить время по поясам, не меняя его на летнее и зимнее, поэтому и в работе не должно происходить смены графика в темный период года, заявила НСН Светлана Бессараб.
В России нет необходимости сдвигать начало рабочего дня зимой, так как это приведет только к путанице, все уже привыкли к «стандарту», заявила НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Регионы России должны иметь возможность сдвигать начало рабочего дня зимой, когда поздно светлеет и рано темнеет, заявил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. Ничего страшного от этой сдвижки не произойдет, а люди хотя бы будут видеть солнечный свет, уверен он. Бессараб не увидела в этом необходимости.
«Мы очень долго игрались со временем, переносили на летнее, зимнее, люди привыкали, на это тратились средства из бюджета разных уровней. В конечном итоге мы договорились распределить время по поясам и приступать к работе, как правило, с 8 до 17 вне зависимости от часового пояса. Да, это не всегда удобно. Например, когда наши коллеги с Камчатки подключаются к нашим конференциям, нужно планировать время так, чтобы не назначать встречи после десяти. Но не думаю, что регионам нужно дать возможность сдвигать рабочий день. А что мы будем делать там, где полярная ночь? Будем сразу уходить в отпуск или впадать в спячку? Я думаю, что это создаст дополнительную чехарду. Более того, есть негласные ситуации, когда работодатель сам может сместить график работы на какое-то время, после каких-то мероприятий и событий, чтобы люди могли выспаться», - рассказала она.
Увеличение оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней сегодня неактуально, так как в России отпуск и так длится дольше, чем в других странах, особенно с учетом большого количества праздников, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
