Шоу Плющенко пройдут в Пекине
22 июня 202304:24
Ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко представят в Пекине в августе, сообщил он в соцсетях.
Шоу «Лебединое озеро» будет идти с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» - с 11 по 13 августа.
Ранее Плющенко пригрозил переходом своих учеников в сборные других стран из-за судейства в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru