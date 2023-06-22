Шоу Плющенко пройдут в Пекине

Ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» российского фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко представят в Пекине в августе, сообщил он в соцсетях.

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Шоу «Лебединое озеро» будет идти с 4 по 6 августа, «Щелкунчик» - с 11 по 13 августа.

Ранее Плющенко пригрозил переходом своих учеников в сборные других стран из-за судейства в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ТЕГИ:КитайСпортФигурное КатаниеЕвгений Плющенко

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