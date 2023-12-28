Авербух представил шоу «Корова на льду»

Команда российского фигуриста Ильи Авербуха представила новое шоу «Корова на льду», сообщает ТАСС.

Авербух заявил, что проект «Ледниковый период» заморозили

В нем главной героиней стала корова Муля, влюбленная в фигурное катание. В спектакле сыграла двукратная чемпионка мира, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева. Важной составляющей шоу стала живая музыка — артисты озвучивали каждого героя и сопровождали представление специально подготовленными для шоу композициями Андрея Пурчинского и Андрея Перевертеня.

Шоу создано по мотивам сказки Антона Соя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:Фигурное КатаниеФигуристыИлья Авербух

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