Гимнастика, баскетбол, волейбол. Основные надежды пятого дня Олимпийских игр в Токио

У мужчин в полуфиналах на 200 м брасом команду ОКР представляли Кирилл Пригода и Антон Чупков. В своих заплывах они заняли четвёртое и пятое места соответственно, а по итогам двух заплывов в финал сумел пробиться лишь Чупков, показав седьмое время, у Пригоды - только девятое.

Основные надежды дня, прежде всего, связаны с нашими гимнастами, у них сегодня личное многоборье. После исторического командного золота у Артура Далолояна и Никиты Нагорного есть шансы пополнить свою коллекцию олимпийских медалей.

И сегодня нам предстоят два баскетбольных 3Х3 полуфинала, куда отобрались и мужчины, и женщины. И надо сказать, что это будет хорошим шансом хоть как-то компенсировать отсутствие на Играх наших сборных по классическому баскетболу. Вообще, конечно, не очень укладывается в голове, когда японки оставляются ни с чем сборную Франции, а россиянки сидят дома.

Японцы, конечно, на этих Играх чувствуют себя очень уверенно, они даже умудряются обыгрывать законодателей, родоначальников видов спорта, как это было с американками в софтболе. А еще золото в скейтбординге, не говоря уже про настольный теннис, бадминтон, дзюдо, тут уже превосходство хозяев Олимпиады, что называется, априори.

Обращу внимание поклонников волейбола на интереснейший матч между сборными России и Бразилии. Если помните, в Лондоне в олимпийском финале, проигрывая в третьем сете, наши не только вытащили его, но и два следующих, и вернулись с олимпийским золотом. Из той команды сегодня на площадку выйдет Максим Михайлов, и это повод включить телевизор и поболеть за своих.

Вообще, конечно, пустые трибуны смотрятся печально. Спортсменам приходится заводить себя самим, но таковы реалии нынешнего ковидного времени.