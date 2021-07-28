Гимнастика, баскетбол, волейбол. Основные надежды пятого дня Олимпийских игр в Токио

Спецкор "Радиоточки НСН" в Токио Наталья Шатова - о том, что принесет российской сборной пятый день долгожданной Олимпиады.

Пятый официальный день Олимпиады принес с утра хорошую новость. Российские пловцы Мартин Малютин, Иван Гирёв, Евгений Рылов и Михаил Довгалюк завоевали серебро в эстафете 4х200 м вольным стилем.

Уже выигравший серебро в Токио россиянин Климент Колесников стал победителем полуфинальных заплывов на 100 м вольным стилем. Он показал результат 47.11, и это европейский рекорд. Еще один россиянин Андрей Минаков занял итоговое десятое место со временем 48.03. В тройку, напомним, выходят восемь лучших пловцов.

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У мужчин в полуфиналах на 200 м брасом команду ОКР представляли Кирилл Пригода и Антон Чупков. В своих заплывах они заняли четвёртое и пятое места соответственно, а по итогам двух заплывов в финал сумел пробиться лишь Чупков, показав седьмое время, у Пригоды - только девятое.

Основные надежды дня, прежде всего, связаны с нашими гимнастами, у них сегодня личное многоборье. После исторического командного золота у Артура Далолояна и Никиты Нагорного есть шансы пополнить свою коллекцию олимпийских медалей.

И сегодня нам предстоят два баскетбольных 3Х3 полуфинала, куда отобрались и мужчины, и женщины. И надо сказать, что это будет хорошим шансом хоть как-то компенсировать отсутствие на Играх наших сборных по классическому баскетболу. Вообще, конечно, не очень укладывается в голове, когда японки оставляются ни с чем сборную Франции, а россиянки сидят дома.

Японцы, конечно, на этих Играх чувствуют себя очень уверенно, они даже умудряются обыгрывать законодателей, родоначальников видов спорта, как это было с американками в софтболе. А еще золото в скейтбординге, не говоря уже про настольный теннис, бадминтон, дзюдо, тут уже превосходство хозяев Олимпиады, что называется, априори.

Обращу внимание поклонников волейбола на интереснейший матч между сборными России и Бразилии. Если помните, в Лондоне в олимпийском финале, проигрывая в третьем сете, наши не только вытащили его, но и два следующих, и вернулись с олимпийским золотом. Из той команды сегодня на площадку выйдет Максим Михайлов, и это повод включить телевизор и поболеть за своих.

Вообще, конечно, пустые трибуны смотрятся печально. Спортсменам приходится заводить себя самим, но таковы реалии нынешнего ковидного времени.

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Впрочем, некоторые спортсмены не скучают: баскетболистка сборной Испании Кристина Оувинья опубликовала в своем аккаунте фото, на котором Лука Дончич и другие игроки сборной Словении по баскетболу после победного матча играли в покер с водкой и кальяном. Вопрос, что там делала Кристина и зачем и саму себя, и товарищей, так компрометировать повис в воздухе.

На Олимпийских играх зафиксировано еще 16 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших два иностранных журналиста и четыре представителя персонала сборных (два японца и два иностранца). Также положительные результаты дали тесты одного японского волонтера и девяти местных подрядчиков, работающих на Играх. Случаев заболевания среди спортсменов сегодня не зафиксировано.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:Плавание
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