Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля

Россия планирует наращивать поставки дизельного топлива по мере восстановления мощностей. Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в интервью ИС «Вести».

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Как отметил зампредседателя правительства, у Москвы появилась возможность поставлять излишки топлива на мировые рынки по мере роста мощностей производства и выхода из ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

«Сегодня такая возможность уже появляется с учетом... полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей», — подчеркнул Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия готова к увеличению поставок энергоресурсов в Европу.

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
ТЕГИ:ТопливоАлександр Новак

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