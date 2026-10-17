Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля

Как отметил зампредседателя правительства, у Москвы появилась возможность поставлять излишки топлива на мировые рынки по мере роста мощностей производства и выхода из ремонта нефтеперерабатывающих заводов.

«Сегодня такая возможность уже появляется с учетом... полного обеспечения внутреннего рынка дизельным топливом. И мы будем наращивать это по мере восстановления мощностей», — подчеркнул Новак.

Ранее вице-премьер заявил, что Россия готова к увеличению поставок энергоресурсов в Европу.

