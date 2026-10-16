СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году

Также ЕС создаст «Арктический кабельный хаб» для защиты подводных компонентов, которые обеспечивают работу важных цифровых сервисов.



Обновленная стратегия показывает стремление Брюсселя обеспечить безопасность. Для сравнения, в прошлой версии 2021 года сосредоточились на сотрудничестве, климате и правах коренных народов.



С тех пор Арктика стала полем борьбы за влияние: изменение климата открывает новые судоходные маршруты. В документе говорится, что растущая активность в этом направлении в суровых условиях и с плохими картами повышает риск катастроф, загрязнения и гибридных помех.



ЕС постепенно наращивает присутствие в этой части планеты. С 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дважды посетила Гренландию, открыла офис Евросоюза и объявила об инвестициях на €200 млн.



Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ.

