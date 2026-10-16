СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году

В 2027 году Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой. Она войдет в новую стратегию ЕС в регионе. В рамках пилотной программы спутниковые системы «Коперник» и «Галилео» задействуют для обнаружения угроз на суше и море, пишет Bloomberg.

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Также ЕС создаст «Арктический кабельный хаб» для защиты подводных компонентов, которые обеспечивают работу важных цифровых сервисов.

Обновленная стратегия показывает стремление Брюсселя обеспечить безопасность. Для сравнения, в прошлой версии 2021 года сосредоточились на сотрудничестве, климате и правах коренных народов.

С тех пор Арктика стала полем борьбы за влияние: изменение климата открывает новые судоходные маршруты. В документе говорится, что растущая активность в этом направлении в суровых условиях и с плохими картами повышает риск катастроф, загрязнения и гибридных помех.

ЕС постепенно наращивает присутствие в этой части планеты. С 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дважды посетила Гренландию, открыла офис Евросоюза и объявила об инвестициях на €200 млн.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
ТЕГИ:АрктикаЕвросоюз

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