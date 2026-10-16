СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году
В 2027 году Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой. Она войдет в новую стратегию ЕС в регионе. В рамках пилотной программы спутниковые системы «Коперник» и «Галилео» задействуют для обнаружения угроз на суше и море, пишет Bloomberg.
Также ЕС создаст «Арктический кабельный хаб» для защиты подводных компонентов, которые обеспечивают работу важных цифровых сервисов.
Обновленная стратегия показывает стремление Брюсселя обеспечить безопасность. Для сравнения, в прошлой версии 2021 года сосредоточились на сотрудничестве, климате и правах коренных народов.
С тех пор Арктика стала полем борьбы за влияние: изменение климата открывает новые судоходные маршруты. В документе говорится, что растущая активность в этом направлении в суровых условиях и с плохими картами повышает риск катастроф, загрязнения и гибридных помех.
ЕС постепенно наращивает присутствие в этой части планеты. С 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен дважды посетила Гренландию, открыла офис Евросоюза и объявила об инвестициях на €200 млн.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил, что активность НАТО на Крайнем Севере создает прямые угрозы РФ.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
- СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году
- Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ
- Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения
- Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками
- Эксперт Щербаченко рассказал об опасности подозрительных чатов в мессенджерах
- Герасимов: Армия РФ существенно снизила возможности украинской промышленности
- «Дело не в голосе и не в октавах»: Лолита раскрыла, в чем феномен Мадонны
- Россиянам объяснили, чем опасна тренировка после бессонной ночи
- Лолита призналась, что мечтала стать актрисой театра