Россиянам посоветовали воздержаться от посещения Саудовской Аравии

«В этой связи рекомендовали бы росгражданам по возможности отложить поездки в Саудовскую Аравию до нормализации авиасообщения, а в случае необходимости посещения КСА использовать работающие аэропорты в других городах королевства либо в сопредельных государствах», — указали в посольстве.

По данным диппредставительства, прямой угрозы безопасности россиян в Саудовской Аравии нет, в связи с этим проведение экстренной эвакуации не рассматривается. При этом посольство взаимодействует с компетентными ведомствами на предмет оказания возможного содействия гражданам РФ.

Ранее стало известно, что йеменские хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в саудовском Эр-Рияде, погибли по меньшей мере 12 человек, более 300 пострадали. По данным представителя коалиции против хуситов Турки аль-Малики, с начала октября авиагавань подвергалась ударам 20 раз.

