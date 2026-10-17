Россиянам посоветовали воздержаться от посещения Саудовской Аравии
Россиянам рекомендовали временно воздержаться от посещения Саудовской Аравии на фоне неполадок в авиасообщении. Об этом рассказали «Известиям» в посольстве России в королевстве.
Как отметили в ведомстве, столичный аэропорт приостановил работу, зафиксированы сбои в функционировании ряда крупных воздушных гаваней.
«В этой связи рекомендовали бы росгражданам по возможности отложить поездки в Саудовскую Аравию до нормализации авиасообщения, а в случае необходимости посещения КСА использовать работающие аэропорты в других городах королевства либо в сопредельных государствах», — указали в посольстве.
По данным диппредставительства, прямой угрозы безопасности россиян в Саудовской Аравии нет, в связи с этим проведение экстренной эвакуации не рассматривается. При этом посольство взаимодействует с компетентными ведомствами на предмет оказания возможного содействия гражданам РФ.
Ранее стало известно, что йеменские хуситы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в саудовском Эр-Рияде, погибли по меньшей мере 12 человек, более 300 пострадали. По данным представителя коалиции против хуситов Турки аль-Малики, с начала октября авиагавань подвергалась ударам 20 раз.
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