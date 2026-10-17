В Госдуме призвали увеличить детский прожиточный минимум

Детский прожиточный минимум следует увеличить в России, сейчас его недостаточно для удовлетворения нужд ребенка. Об этом заявила в беседе с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.

Как отметила парламентарий, сейчас детский прожиточный минимум составляет 18 371 рубль, и его нужно «неустанно» увеличивать.

«Вы все прекрасно понимаете, что даже на месяц очень скромного пропитания этого недостаточно, не говоря о том, что ребенку нужны такие элементарные вещи, как одежда, оплата обучения, кружков, увлечений и прочее. Этого же, конечно, совершенно недостаточно», - заявила Чемерис.

По ее словам, нынешний минимум - «планка физического выживания», экономить на детях и на будущем недопустимо, поэтому власти будут работать над этим вопросом.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей.

