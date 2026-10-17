В Госдуме призвали увеличить детский прожиточный минимум
Детский прожиточный минимум следует увеличить в России, сейчас его недостаточно для удовлетворения нужд ребенка. Об этом заявила в беседе с ТАСС первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Роза Чемерис.
Как отметила парламентарий, сейчас детский прожиточный минимум составляет 18 371 рубль, и его нужно «неустанно» увеличивать.
«Вы все прекрасно понимаете, что даже на месяц очень скромного пропитания этого недостаточно, не говоря о том, что ребенку нужны такие элементарные вещи, как одежда, оплата обучения, кружков, увлечений и прочее. Этого же, конечно, совершенно недостаточно», - заявила Чемерис.
По ее словам, нынешний минимум - «планка физического выживания», экономить на детях и на будущем недопустимо, поэтому власти будут работать над этим вопросом.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что прожиточный минимум в 2027 году вырастет на 6,8%, до 20 227 рублей.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Госдуме призвали увеличить детский прожиточный минимум
- Трамп заявил, что его волнует только завершение конфликта на Украине
- Россиянам посоветовали воздержаться от посещения Саудовской Аравии
- Новак рассказал, когда Россия нарастит поставки дизеля
- В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
- СМИ: Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой в 2027 году
- Макрон пожаловался на раскол с США из-за дизельной сделки с РФ
- Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения
- Депутат назвал способ защитить квартиру от продажи мошенниками
- Эксперт Щербаченко рассказал об опасности подозрительных чатов в мессенджерах