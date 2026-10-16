Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения

Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария покинула свой пост в пятницу. Она проработала на этой должности меньше недели. Об этом сообщает The New York Times.

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По данным издания, в пятницу американский лидер сказал журналистам, что посоветовал ей «пересмотреть» решение и спросил, нужно ли ей это. Президент добавил, что она может продолжить трудиться на него «в какой-то иной форме, возможно, более приятной».

Закария приступила к работе в понедельник и еще не переехала в столицу. Ее первый и последний брифинги для прессы во вторник прошли неудачно: в основном она зачитывала текст с листа и ответила всего на три вопроса.

Позже появились публикации, в которых говорилось, будто пресс-секретарь ввела в заблуждение общественность, представившись юристом. Хотя Трамп называл ее «адвокатом».

На должность ее предложили в прошлую пятницу.

Ранее Дональд Трамп жаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты.

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ФОТО: РИА Новости
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