Трамп уволил пресс-секретаря Белого дома Закарию спустя 5 дней после назначения
Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария покинула свой пост в пятницу. Она проработала на этой должности меньше недели. Об этом сообщает The New York Times.
По данным издания, в пятницу американский лидер сказал журналистам, что посоветовал ей «пересмотреть» решение и спросил, нужно ли ей это. Президент добавил, что она может продолжить трудиться на него «в какой-то иной форме, возможно, более приятной».
Закария приступила к работе в понедельник и еще не переехала в столицу. Ее первый и последний брифинги для прессы во вторник прошли неудачно: в основном она зачитывала текст с листа и ответила всего на три вопроса.
Позже появились публикации, в которых говорилось, будто пресс-секретарь ввела в заблуждение общественность, представившись юристом. Хотя Трамп называл ее «адвокатом».
На должность ее предложили в прошлую пятницу.
Ранее Дональд Трамп жаловался, что журналисты звонят ему каждые 3,7 минуты.
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