В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

После получения информации о возможном случае заболевания специалисты начали расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.



Сейчас сотрудники ведомства занимаются поисками контактных лиц. Госпитализированные находятся под медицинским наблюдением. Уже выдали предписание на дезинфекцию, добавили в Роспотребнадзоре.



Там уточнили, что для диагностики оспы обезьян разработали и зарегистрировали современные тест-системы. Они позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки. Расследование продолжается, ситуация остается на контроле.



На днях в подмосковном Жуковском в больницу отвезли такое же число людей с подозрением на заболевание.

