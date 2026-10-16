В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян
В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщило Межрегиональное управление Роспотребнадзора.
После получения информации о возможном случае заболевания специалисты начали расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Сейчас сотрудники ведомства занимаются поисками контактных лиц. Госпитализированные находятся под медицинским наблюдением. Уже выдали предписание на дезинфекцию, добавили в Роспотребнадзоре.
Там уточнили, что для диагностики оспы обезьян разработали и зарегистрировали современные тест-системы. Они позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки. Расследование продолжается, ситуация остается на контроле.
На днях в подмосковном Жуковском в больницу отвезли такое же число людей с подозрением на заболевание.
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