В Санкт-Петербурге пять человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян

В Санкт-Петербурге пятерых человек госпитализировали с подозрением на оспу обезьян. Об этом сообщило Межрегиональное управление Роспотребнадзора.

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После получения информации о возможном случае заболевания специалисты начали расследование и организовали полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Сейчас сотрудники ведомства занимаются поисками контактных лиц. Госпитализированные находятся под медицинским наблюдением. Уже выдали предписание на дезинфекцию, добавили в Роспотребнадзоре.

Там уточнили, что для диагностики оспы обезьян разработали и зарегистрировали современные тест-системы. Они позволяют выявить вирус в кратчайшие сроки. Расследование продолжается, ситуация остается на контроле.

На днях в подмосковном Жуковском в больницу отвезли такое же число людей с подозрением на заболевание.

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ФОТО: РИА Новости
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